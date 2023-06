Le campane del "Cuore" Il progetto di Calamecca

La parrocchia di Calamecca lancia il suo progetto per il bando Fai “i Luoghi del Cuore”: dopo lo straordinario risultato raggiunto con la raccolta firme per il Censimento “dei Luoghi del Cuore” (6.848 firme), punta a ridare voce alla chiesa di San Miniato. La chiesa ha urgente bisogno di restauro e al momento la parrocchia, grazie anche alla visibilità offerta dal Fai (edizione 2023) con il forte e caloroso sostegno della popolazione e di molti amici e realtà del territorio, tra cui la Diocesi, il Comune e la Pro Loco, ha messo a punto un ampio progetto di restauro per scongiurare il collasso della pieve. Da qualche anno, inoltre, alla chiesa di San Miniato, mancano alcune voci: le due campane più piccole un tempo ben visibili nella cella campanaria. Venivano suonate a mano con la corda, annunciavano le celebrazioni, invitavano la popolazione a momenti comunitari o a stare all’erta in caso di pericolo. Purtroppo – come spiega il parroco, don Alessio Biagioni –, il mozzo che sostiene le due campane più piccole è completamente marcio. Da anni le campane non sono azionate per evitare che crollino sul tetto della chiesa e lo scorso anno, per ragioni di sicurezza, sono state tolte. Le campane di Calamecca sono quattro: due grandi e due piccole. Tutte furono realizzate nel 1905 dalla ditta Terzo Rafanelli di Pistoia. Furono consacrate il 13 maggio 1905 alla presenza del vescovo Marcello Mazzanti. "Imponendo alla maggiore – scriveva il parroco dell’epoca – i nomi del Santissimo Crocifisso e del protettore di questo popolo San Miniato martire, alla seconda quello di Maria Santissima sotto il titolo del Rosario e dell’Immacolata, alla terza quello di San Giuseppe e alla quarta quello di Sant’Antonio". Sono proprio queste ultime due campane quelle che oggi la parrocchia intende rimettere al loro posto partecipando al bando del Fai “I luoghi del Cuore”. Il bando è rivolto a tutti i luoghi che hanno ricevuto almeno 2.500 voti al Censimento 2022. Dopo ogni Censimento, Fai e Intesa Sanpaolo mettono infatti a disposizione dei luoghi più virtuosi una serie di contributi: una parte viene destinata ai vincitori e la cifra restante viene assegnata attraverso il bando. "La proposta – rileva don Alessio – rappresenta una piccola parte del più ampio e oneroso intervento di restauro progettato per la Chiesa di San Miniato, ma costituisce senz’altro un contributo di alto valore simbolico". Numerosi i partner del progetto di restauro: la Pro Loco di Calamecca, l’Ecomuseo della Montagna Pistoiese, il Lions Club della Montagna pistoiese, il Cai di Pescia, la Brigata del Leoncino, Sedicinoni Film, Discover Pistoia della Giorgio Tesi Group.