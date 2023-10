Le bombe sulla città. Il ricordo commosso delle 140 vittime civili: "No a ogni guerra"

Complice il maltempo la consueta cerimonia in ricordo delle 140 vittime civili del primo bombardamento aereo su Pistoia avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale, il 24 ottobre del 1943 esattamente ottant’anni fa, si è svolta nella sala del Gonfalone anziché nella piazzetta Giuseppe Camposampiero. Le corone d’alloro, comunque, sono state messe a dimora dagli agenti della Polizia Municipale nei luoghi preposti: la stessa piazzetta nella zona di San Vitale e a Villa Puccini di Scornio. In quest’occasione, come lo scorso anno, l’appuntamento è servito anche per una riflessione sull’attuale scenario di guerra a livello mondiale, fra le emergenze in Ucraina e Medio Oriente. Anche per questo, sempre nella Sala del Gonfalone, erano presenti anche alcuni ragazzi che indossavano una apposita maglia per chiedere la pace e lo stop alle bombe sui civili. Come sempre, la cerimonia è stata possibile grazie al lavoro del Comune di Pistoia, Cudir e Associazione nazionale vittime civili di guerra. In rappresentanza dell’amministrazione comunale c’era l’assessore Leonardo Cialdi, per la Provincia il vicepresidente Gabriele Giacomelli, il presidente dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra di Pistoia Luigi Masi, Lido Scarpetti, il vicepresidente dell’Istituto Storico della Resistenza Filippo Mazzoni e Aldo Ierardi dell’Associazione vittime civili di guerra della Toscana.

L’intervento musicale, particolarmente apprezzato, è stato degli studenti del liceo musicale "Forteguerri". Tornando a quei giorni, i ricordi sono drammatici: l’incursione degli Alleati colse di sorpresa la città perché non risultava tra i principali obiettivi militari da colpire, ma la vicinanza della San Giorgio e la linea ferroviaria furono poi decisive per questo cambio di rotta: morirono 140 persone, ci furono 260 feriti (di questi, tanti erano bambini) e molte abitazioni furono distrutte a ridosso del centro e nella zona sud-est della città. Durante la la cerimonia è stato distribuito l’opuscolo "Il bombardamento aereo di Pistoia del 24 ottobre 1943-Testimonianze e ricordi raccolti nell’incontro tenutosi in Palazzo Comunale il 23 ottobre 1993".

red.pt.