Le battaglie sono per tutte le donne

Per noi la Festa della Donna è innanzitutto rispetto in ogni forma. Non sono mimose o cioccolatini o parole di retorica. E al di là dei simboli – che pure restano fondamentali per arricchire la comprensione, dare forma alle emozioni e dare spunti di riflessione – abbiamo scelto una strada più concreta: quella di raccontare le donne. Una qualsiasi fra di noi, perché ognuna ha una storia da raccontare, fatte di gioie, conquiste, amore ma anche di sacrifici e sofferenze. Storie di vita. Storie straordinariamente normali. Oggi pubblichiamo l’ultima intervista, ma non abbassiamo la guardia e sempre saremo al fianco delle donne. È questo l’augurio che rivolgiamo a tutte: restare unite, fare squadra perché l’unione fa la forza, soprattutto per chi deve combattere contro le violenze, i soprusi, i maltrattamenti, il body shaming, l’indifferenza, la violenza social, il mobbing, le opportunità che non sono ’pari’. E questo succede a tutte, ricche e povere, di destra o di sinistra, israeliane o palestinesi, russe o americane, grasse o magre, colte o appena alfabetizzate, single, separate, divorziate, vedove, mamme e non, giovani e adulte. Ci sono battaglie che sono davvero ’di genere’, non politiche, non ideologiche, non economiche: vanno combattute insieme con onestà e generosità.