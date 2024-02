Le aziende incontrano gli studenti

PISTOIA

Studenti che incontrano imprese del territorio per valutare tutte le opportunità lavorative post diploma. L’associazione "Amici del Fedi Fermi odv" organizza dal prossimo 12 febbraio e fino al 16, per gli studenti delle classi quarte e quinte dell’istituto tecnico, la settimana del Career Week. Nell’atrio del plesso Fedi i futuri diplomandi, potranno incontrare, dalle ore 9 alle 12, i rappresentanti di alcune aziende e realtà produttive del territorio. Ogni giornata sarà dedicata ad un indirizzo di studi e le classi saranno suddivise in due turni: primo turno dalle 9 alle 10.20, secondo turno dalle 10.30 alle 12.

Per l’indirizzo di elettronica ed elettrotecnica saranno presenti Elfi, Progress rail, Fenice Impianti, ITS Prime, Quest Global.Per informatica e telecomunicazioni Hsg Engineering, Macoev, Myvirtualab, Its Prime. Passando a Costruzioni, ambiente e territorio, ci saranno Collegio dei geometri, D- side e Cmsa. Infine per Chimica, Materiali e Biotecnologie Toscana Chimica, Lanartex, Food Contact Center e Its Prime.

"La nostra scuola è convinta che iniziative di questo tipo possano essere un punto focale di contatto fra il mondo della formazione e il mondo del lavoro al fine di creare, negli anni futuri, una forte connessione e sinergia fra la scuola e il territorio a cui essa appartiene – spiega il dirigente della scuola Graziano Magrini –. Ciò implicherà un miglioramento delle competenze; azioni di orientamento per scelte informate e consapevoli per il futuro professionale degli studenti; rafforzamento delle reti/contatti tra gli studenti e i professionisti; contributo e coinvolgimento della comunità; integrazione curricolare e, non per ultimo sviluppo di partnership a lungo termine attraverso un sistema educativo più dinamico, orientato all’incontro fra le esigenze della società e degli studenti, contribuendo così a una formazione più completa ed efficace".