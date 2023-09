Le aperture a Pistoia: da Legami a Tally Weijl

Una bella e colorata novità ha aperto i battenti in via Buozzi, al civico numero 6. Si tratta di Legami, brand di cartoleria e oggettistica che per la prima volta

sbarca nella nostra città. Ieri pomeriggio si è svolta la partecipata inaugurazione del nuovo negozio, che si è fin da subito posto l’’obiettivo di provare a rivitalizzare e rianimare il centro storico portando un tocco di innovazione. Il passaggio di consegne ha portato all’assunzione di due nuovi dipendenti, mentre le due commesse storiche di Guess (il brand di moda che occupava precedentemente il fondo, nda) continueranno a lavorare anche nel nuovo negozio. "E’ emozionante tuffarsi a capofitto in questa nuova avventura– racconta Giulia Salani – Legami non ha un target preciso in quanto presentiamo prodotti che possono attrarre qualsiasi tipo di clientela. E Proprio perché vogliamo rivolgerci a tutti –aggiunge –, saremo aperti sette giorni su sette con orario continuato dalle 9:30 alle 20. Crediamo che sia fondamentale poter rispondere alle esigenze di quante più persone possibili".

A partire da giovedì 28 settembre comincerà anche l’avventura pistoiese di Tally Weijl, catena d’abbigliamento femminile già presente in tutte le province della Toscana. "L’inaugurazione vera e propria sarà sabato 30 – puntualizza Matteo Pomini, uno ei soci dirigenti – speriamo di portare tante persone a visitare la nostra realtà". Sui punti di forza di Tally Weijl e su quale tipo di clientela si rivolge prevalentemente: "Solitamente siamo ricercati da una clientela giovane, il nostro target mediamente ragazze la cui età va dai 10 ai 25 anni – rivela – . Per questo abbiamo voluto trasmettere freschezza e novità anche all’interno del negozio, che si presenterà colorato e sgargiante e crediamo che inviterà parecchi giovani ad acquistare". Nella fase iniziale sono previste quattro assunzioni per lavorare all’interno del punto vendita: per candidarsi basta mandare una mail con il proprio curriculum vitae all’indirizzo [email protected]

M.F.