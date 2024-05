Le analisi del Pums. Viabilità ai raggi X. Sull’utilizzo delle bici il trend è da invertire

La documentazione pubblicata col Pums, Piano urbano della mobilità sostenibile, al vaglio anche dei cittadini che avranno tempo fino al prossimo 8 luglio per presentare eventuali osservazioni, è davvero imponente. Ma fa capire meglio quelli che sono i cardini dei flussi di traffico che, quotidianamente, animano la nostra città: che nella fascia oraria 7.45-8.30 è complesso muoversi, che le strade preferite per avvicinarsi al centro sono via Battisti (ponte dell’Arca per intendersi) e viale Macallè, che il maggior numero di incidenti si registra sul viale Adua – con l’annessa criticità, fuori dal centro, dell’incrocio di Chiazzano lungo via Toscana – e che sono pochissimi i pistoiesi che si spostano con la bicicletta. Tutti i dati inseriti nel Pums fanno riferimento a rilievi effettuati, in città, fra l’11 ed il 12 maggio 2021, quindi con la mobilità tornata quasi regolare dopo il lockdown. Partendo dagli spostamenti, la fascia critica è fra le 7.15 e 8.30 con oltre 60mila veicoli in movimento (11.353 solo tra le 7.45 e le 8) mentre i mezzi complessivi nell’arco delle 24 ore superano ampiamente quota 200mila.

Entrando nel dettaglio dei numeri, c’è un leggero vantaggio per chi entra (51% con 55.954) rispetto a chi esce (53.842). I punti critici: più di 10mila auto in un giorno passano dal ponte dell’Arca, oltre 8mila optano per viale Macallè e proseguono su via Sacconi mentre solo 3700 su viale Petrocchi che, al contrario, ne registra 6500 in uscita. Ben 5308 sono quelle che se ne vanno verso la periferia lungo via Fermi contro le 4800 che transitano per porta San Marco. C’è, come detto, da fare la considerazione sui mezzi a due ruote che sembrano essere decisamente sotto utilizzati. Nel giorno dei rilievi sono entrate verso il centro 637 moto (di qualsiasi tipo, motorini compresi), mentre ci sono numeri ancora più risibili per le biciclette: in 49 dal viale Adua, così come da via di Valdibrana e da via Sacconi, 60 da via IV Novembre e 66 da via Dalmazia. Nel complesso in una giornata 551 in ingresso e 439 in uscita, ovvero poco meno di mille in totale. In questi numeri, ovviamente, non ci rientrano tutti coloro che si muovono solo e soltanto per le vie del centro e non si allontanano dalla terza cerchia muraria ma in una città che dovrà passare da 14 a 80 chilometri di piste ciclabili a disposizione è comunque un numero che fa riflettere.

In questa analisi del Pums c’è anche altro, come il confronto dei flussi tra il 2015 e 2021: si scopre, pertanto, che in via Pacinotti è cresciuto del 6,77% (circa 400 mezzi in più), così come in Porta Nuova (+5,14%) mentre altrove è calato come dimostrano via Antonelli (-6,27%), viale Italia (-21,7%), via Valdibrana (-11,2%) e via San Biagio e Cascheri (-33%). Infine, c’è il capitolo legato agli incidenti: in questo caso vengono messi a sistema tutti quelli che sono stati riscontrati, e verbalizzati, fra il 2016 e 2019. Un po’ datati ma comunque significativi. Per questo capitolo, la città è stata suddivisa in tre zone. Nella A, nord-ovest, guida la classifica con 53 sinistri il viale Adua (soprattutto la rotonda sotto ponte Europa e incrocio con via San Biagio), a seguire 34 in viale Matteotti e 21 tra viale Marini e viale Clemente IX. La zona B è quella centrale con altri 48 incidenti nella parte bassa di viale Adua (in tutto si arriva a 101), e poi 26 in via Battisti, 27 alla rotonda di via Toscana, 44 tra la Vergine, il Fagiolo e via Erbosa. Infine la zona C, a sud, con 10 incidenti intorno all’abitato di Bonelle e 29 lungo via Fiorentina fino a Bottegone. Ha meritato, infine, un focus a se stante via Toscana con 41 incidenti nel tratto pistoiese fino a Le Querci: di questi, ben 17 sono cristallizzati al semaforo di Chiazzano che resta un problema grosso in attesa della costruzione della rotatoria promessa oramai da tempo.

S.M.