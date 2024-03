Le abilità culinarie al servizio di chi ha bisogno. L’aroma dell’orgoglio di chi sa tenere la testa alta

Prima ancora che per le sue abilità culinarie, Filippo Cogliandro è conosciuto per essere paladino della legalità, l’uomo che ha messo a rischio la propria vita rifiutando di pagare il pizzo che la malavita da lui pretendeva. Accanto ai profumi delle sue pietanze, il cuoco calabrese ha sparso per l’Italia il prezioso aroma dell’orgoglio di chi sa tenere la testa alta: un esempio, soprattutto per coloro che, dopo essere caduti, vogliono rialzarsi liberandosi dalle catene. La sua presenza rende il significato del service ancora più prezioso, la sua storia è esempio di vita a dimostrazione che i sogni possono essere realizzati, e si può essere liberi rispettando se stessi, lavorando con onestà, coraggio e buona volontà. Lo Chef si concede generosamente ogni volta in cui è utile a mettere in pratica progetti pensati con la finalità di portare crescita culturale e civica.