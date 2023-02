"L’azienda non ha colpe per la morte dell’operaio"

La valutazione dei rischi fu corretta. Le macchine erano sicure. Il lavoratore aveva ricevuto la adeguata formazione. Niente poteva essere addebitato al datore di lavoro, nè al delegato. Il tragico infortunio in cui perse la vita l’operaio di 46 anni, Vincenzo Scarlata, di Quarrata, il 18 febbraio del 2017, a Masotti, sede della Dife, può essere attribuito soltanto a un comportamento di "autoesposizione al pericolo", interrompendo il nesso causale tra l’operazione di chiusura del portellone del container e la sua terribile morte. Questa la sintesi delle arringhe pronunciate ieri mattina in tribunale davanti al giudice Paolo Fontana, dai difensori di due dei tre imputati di omicidio colposo in questa tragica vicenda: Franco Romani, di Montecatini, quale datore di lavoro, in quanto presidente del consiglio di amministrazione della Dife e assistito dall’avvocato Andrea Niccolai di Pistoia (foto) e Orazio Latina, nella sua veste di delegato alla sicurezza dell’azienda, difeso dall’avvocato Fabio Celli di Pistoia. Il terzo è Arnaldo Bonaveno, di Treviso, quale costruttore della macchina, difeso dall’avvocato Margherita Parietti di Pistoia. Per tutti e tre, come si ricorderà, il pubblico ministero Luigi Boccia ha chiesto la condanna a 1 anno e quattro mesi. Secondo l’accusa, il lavoro si sarebbe potuto svolgere in sicurezza con alcuni accorgimenti, come un radiocomando per la chiusura a distanza del portellone che intrappolò Vincenzo senza scampo. Ma secondo la difesa l’addetto doveva controllare il retro, in presenza di ragioni tecniche precise per la posizione dei comandi, e tutto era stato considerato. Il processo riprende il 21 aprile per le repliche. La famiglia è stata risarcita e non è più parte civile nel processo dove resta l’Anmil, con l’avvocato Giuseppe Alibrandi.

l.a.