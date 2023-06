Lavori sulle strade montane in Provincia di Pistoia, disagi fino a fine mese

Tempo di importanti lavori sulle strade montane in gestione alla Provincia di Pistoia che comporteranno anche alcuni giorni di disagi per chi deve muoversi con, in previsione, di avere infrastrutture più sicure.

Da ieri e fino a fine mese, dalle 8.30 alle 18.30 escluso i festivi, è chiusa con divieto di sosta la SP18 "Lizzanese" fra Spignana e Lancisa che nei mesi scorsi era stata interessata da una frana: cantiere affidato alla ditta "Lavori Ponticelli" con sede legale a Pozzuoli. Gli interventi sono anche in un’altra strada particolarmente discussa come la SP20 "Popiglio-Fontana Vaccaia" che partiranno da oggi, e fino a martedì prossimo, in più tratti dell’infrastruttura: nello specifico, dal km 14+700 al 14+900, dall’intersezione con via del Popolo fino al termine del centro abitato di Pian degli Ontani e poi in tutto il centro abitato di Pian di Novello. In questo caso le chiusure saranno previste tra le 8 e le 12 e fra le 13 e le 17.30 con i lavori della ditta Bruno Tornincasa di Casal di Principe (Caserta).

S.M.