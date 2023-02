Lavori in via Montalbano Si comincia in piena estate

"Bene il principio di accordo sui lavori in via Montalbano: il Comune di Quarrata si è detto favorevole a iniziare le opere nel mese di agosto, per ridurre al minimo il disagio a carico delle attività. L’amministrazione si è presa qualche giorno per ufficializzare una decisione che, se confermata, si tradurrà nell’accoglimento delle nostre richieste". Così si esprime la delegazione di Confcommercio Pistoia e Prato, dopo l’assemblea pubblica che si è svolta nella giornata di ieri.

"La riunione sul tema – prosegue la nota – è stata molto partecipata e ha accolto interventi accorati, sintomo del legittimo timore espresso dai commercianti di via Montalbano. I lavori, che implicano la rimozione del pavé e una conseguente asfaltatura, potrebbero infatti risultare particolarmente impattanti e penalizzanti per le attività della zona, se svolti in momenti dell’anno caratterizzati da una buona affluenza di clienti.

"Per questo, dall’iniziale proposta dell’amministrazione di cominciare nel mese di luglio, siamo riusciti a trovarci tutti concordi – associazioni, commercianti e Comune – su un nuovo punto di caduta: dal 10 luglio si può partire da piazza Risorgimento, dove eventuali disagi del traffico veicolare avrebbero meno conseguenze, per arrivare in via Montalbano soltanto nel mese di agosto".

Al contempo, rileva la delegazione di Confcommercio, potrebbero essere previste agevolazioni per tutte le zone interessate dai lavori: "A esempio – si evidenzia – potremmo proporre che i parcheggi vicini i siano resi gratuiti o comunque più economici, per incentivare il flusso degli utenti".

Un accordo che, adesso, dovrà essere ufficializzato da parte dell’amministrazione: "Si sono presi qualche giorno di tempo – si conclude l’intervento – per valutare gli aspetti tecnici del caso. Se, come crediamo, si andrà in questa direzione, potremo esprimere soddisfazione massima per l’accoglimento delle nostre richieste".

