Lavori in Via Enrico Betti e Via Vecchia Fiorentina, divieti di transito e sosta

Attenzione alla viabilità in città. Oggi dalle 9 alle 16 in via Enrico Betti saranno vietati il transito e la sosta. Il provvedimento è necessario per permettere lavori di manutenzione a un fabbricato. Compatibilmente all’esecuzione dell’intervento, dovrà comunque essere consentita la circolazione ai mezzi di soccorso, di emergenza e a quelli dei residenti, con il doppio senso di circolazione in via Enrico Betti e accesso da via Renato Fucini. Llavori di riparazione di una perdita idrica da parte di Publiacqua in un tratto di via Vecchia Fiorentina. Domani e mercoledì quindi, all’altezza del civico 139, saranno in vigore il divieto di transito e di sosta su entrambi i lati della carreggiata. I pedoni potranno camminare lungo un passaggio protetto.