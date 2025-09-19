Lavori in val di Forfora, caos traffico. La strada alternativa da Vellano

Al via nei prossimi giorni, lungo le strade della Valleriana, due importanti interventi per la messa in sicurezza, dopo le frane e gli smottamenti provocati dagli eventi meteorologici dello scorso mese di marzo. Interesseranno sia la via Val di Torbola, che è strada comunale, che la Strada Provinciale 34 della Val di Forfora. L’amministrazione comunale inizia oggi il lavoro sul tratto di strada franato fra Fibbialla e Aramo; per per due giorni, perciò, sarà attivo un senso unico alternato regolato da movieri, per consentire di eseguire l’intervento finalizzato a garantire la piena percorribilità della stessa strada nel corso dei lavori successivi sulla carreggiata, che sembra ne preveda anche l’allargamento; lavori, questi, che si rendono necessari in vista di quelli che, invece, sono previsti a partire dalla prossima settimana sulla SP34. Un intervento in somma urgenza, che non prevede nessuna chiusura totale al traffico.

Più complessa la situazione che riguarda la SP 34 della Val di Forfora, nel tratto fra Calamari e Lanciole, all’altezza del km 2.300. Qui la frana ha interessato la strada sottostante, tanto che per effettuare i lavori la Provincia di Pistoia sarà costretta a delle chiusure temporanee. Da domenica 22 settembre, fino al prossimo 2 ottobre, è prevista la chiusura totale della strada, dalle 9 alle 18, in modo da permettere che siano eseguite le necessarie perforazioni e siano realizzati i pali; in questo periodo, la strada sarà aperta dalle 18 alle 9, nel rispetto delle attuali limitazioni di peso, che non permettono il transito ai veicoli pesanti. Dal 3 al 12 ottobre la circolazione sarà consentita solo a veicoli leggeri e mezzi di soccorso, dalle 9 alle 18, per essere, invece, aperta a tutti dalle 18 alle 9, sempre mantenendo le limitazioni di peso. Dal 13 al 19 ottobre, infine, la strada sarà di nuovo chiusa totalmente al traffico dalle 9 alle 18, per permettere l’installazione dei tiranti, mentre sarà aperta dalle 18 alle 9, mantenendo in vigore le limitazioni di peso. La chiusura della carreggiata è prevista nel tratto di strada che, per chi viene dalla direzione di Pescia e Pietrabuona, non creerà problemi a raggiungere la scuola materna di Sant’Ilario, a Calamari, mentre per chi arriva da nord, dalla parte di Sorana o Stiappa, sarà necessario allungare il percorso passando da Vellano, salendo da via del Traspo, o fare il giro lungo, lungo la via Val di Torbola, passando da San Quirico. "Siamo consapevoli dei disagi che questi interventi potranno causare- afferma il vice sindaco Luca Tridente, assessore con delega alla Montagna -ma si tratta di lavori necessari per garantire la sicurezza delle nostre strade".

Emanuele Cutsodontis