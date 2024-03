Lavori in piazza San Lorenzo. L’attacco di Confcommercio: "Gli affari ne risentono"

Confcommercio è lapidaria: "servono soluzioni". Il caso è quello delle attività di piazza San Lorenzo "che si trovano in una condizione di disagio: la sosta per le auto è diventata difficile e gli affari ne risentono", dice Confcommercio Pistoia e Prato, intervenendo a proposito dei lavori che interessano la piazza. "Riteniamo senz’altro opportuna la riqualificazione di questa porzione della città, nonché funzionale ad una sua maggiore frequentazione futura: qui è possibile disegnare una nuova identità tramite la necessaria valorizzazione della piazza e delle infrastrutture che si stanno andando a creare. È altrettanto evidente, tuttavia, che questa operazione non possa avvenire mettendo definitivamente a repentaglio l’attuale vita imprenditoriale dell’area. Le attività della piazza – evidenzia Confcommercio – versano in condizioni di difficoltà e poco lontano, tra via del Ceppo, piazza Giovanni XXIII e via di Porta San Marco, diverse altre vivono la stessa situazione". Che possibilità ci sono? "Una soluzione praticabile – suggerisce l’associazione – potrebbe essere quella di pensare ad una riconversione degli stalli per residenti in posti pubblici, per le sole ore diurne. Così facendo si determinerebbe un incentivo indispensabile per la frequentazione di una rete di attività che, altrimenti, andranno sempre di più in difficoltà". Oltre a questo, si sottolinea, "i posti auto a lavori conclusi non torneranno e si rende necessario riflettere su una soluzione alternativa". Da valutare, secondo Confcommercio, "l’eventualità di predisporre sgravi fiscali sulle imposte comunali per quelle attività che, si trovano interessate da dal disagio".