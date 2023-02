Lavori in corso per il nuovo parco urbano

L’obiettivo è riportare alla vista dei cittadini, dopo quasi cento anni dalla chiusura al pubblico, un tratto di circa 150 metri di mura trecentesche e allo stesso tempo rendere fruibile un’area importante della città attraverso la realizzazione di un nuovo parco urbano di circa tremila metri quadrati. L’area in questione è quella dell’ex tiro a segno, che da un lato costeggia il torrente Brana (lungo via dei Macelli) e dall’altro il viale Matteotti. I lavori, ripresi in questi giorni, procederanno per lotti, il primo dei quali prevede un investimento complessivo di 330mila euro (di cui 200 mila finanziati dalla Regione Toscana) grazie al progetto "Valorizzazione delle mura storiche di viale Matteotti", presentato dal comune di Pistoia nell’ambito del bando regionale "Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana".

I lavori, che oltre alla sistemazione delle mura, prevedono anche la realizzazione di una nuova area a verde, andranno avanti fino alla prossima primavera. Il giardino sarà sistemato e dotato di panchine, una fontana e un nuovo impianto di illuminazione a led con temporizzatore che permetterà di utilizzare l’area a verde in sicurezza, con un’attenzione particolare al risparmio energetico. "Questo è uno spazio che ha una sua storia – spiega il sindaco Alessandro Tomasi, che ieri ha compiuto un sopralluogo al cantiere insieme all’assessore Alessio Bartolomei e ai tecnici del Comune – e finalmente torneranno ad essere visibili le antiche mura. Uno spazio, studiato insieme alle associazioni, che finalmente tornerà fruibile alla cittadinanza, dove protagoniste saranno le piste ciclabili, il fitness, ma anche la natura, con una riforestazione legata anche alla fauna, in particolare ai volatili che frequentano questo luogo. Credo che sia uno dei tanti progetti che finalmente vedono l’inizio che mirano a migliorare la percorribilità della nostra città – aggiunge –, anche attraverso una mobilità alternativa, quindi pedonale e con le biciclette".

"Questo è un terreno che abbiamo ricevuto dallo Stato – aggiunge l’assessore Bartolomei – era rimasto abbandonato per anni e chiuso fra le antiche mura della città e altre mura che risalgono ai primi anni del ‘900. Tra pochi mesi, quando saranno finiti i lavori, restituiremo quest’area alla città, con un giardino pubblico dedicato anche allo sport, perché ci saranno degli attrezzi ginnici". Niente di nuovo, invece, per il tratto di mura urbane crollato due anni e mezzo fa sul viale Arcadia. "Per ora – spiega il sindaco – quel tratto è stato messo in sicurezza con uno sforzo economico del Comune. Non abbiamo ancora avuto il finanziamento del Pinqua (Programma per la qualità dell’abitare) , in quanto il nostro progetto è stato inserito tra quelli finanziabili, ma ancora non è coperto. Se non dovesse arrivare quel finanziamento dovremmo intervenire a tratti, trovando altrove i finanziamenti necessari".

Patrizio Ceccarelli