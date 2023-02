Lavori in corso alla piscina Fedi

Da diversi anni a questa parte il polo sportivo di via Panconi non gode certo di ottima salute. La chiusura della palestra e della piscina "Silvano Fedi" rappresenta una ferita aperta per le società sportive cittadine, che potevano utilizzare quegli spazi per la propria attività (calcio, volley ma utile anche per arti marziali e scherma), oltre che per le scuole di viale Adua a suo servizio. Oltre a quello, appunto, la mancata agibilità per eventi di un certo spessore per l’Auditorium (sfruttabile per attività scolastiche di massa, visto che aveva comunque una capienza superiore ai mille posti): l’agibilità attuale è per 99 persone e non viene propriamente sfruttato a pieno regime. Ma il cantiere di palestra e piscina oramai nel suo vivo da mesi procede spedito, a fronte di una spesa superiore ai 7 milioni di euro. Ed una ristrutturazione del piccolo palasport, invece, donerebbe di nuovo un’area importante per tutta la provincia.