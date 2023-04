Lavori di scavo a Catena "Sono per il ripetitore?"

In via Molin Nuovo sorgerà davvero un ripetitore di telefonia mobile alto più di venticinque metri? Se lo chiedono Irene Gori, Ennio Canigiani e Patrizio Santini, consiglieri di Fratelli d’Italia. E tutti e tre hanno chiesto alla giunta Romiti di fare dare una risposta al quesito, protocollando un’interrogazione sull’argomento che dovrebbe essere discussa dopodomani in consiglio comunale. L’attenzione della formazione di centrodestra si è soffermata sul cantiere che si è aperto nei giorni successivi alla Pasqua nella frazione di Catena. "Dalle informazioni che ho raccolto nella zona, si tratterebbero di scavi preparatori all’installazione di un ripetitore di telefonia mobile della compagnia telefonica Iliad – ha commentato Canigiani – lavori che sono avvenuti su un terreno di proprietà comunale, sul quale dovrebbe sorgere un’antenna di ventisei metri. Ricordiamo che la scienza non ha ancora dato risposte definitive circa gli effetti dell’esposizione prolungata a fonti di emissione di onde elettromagnetiche". Gli ultimi sviluppi normativi ( fra cui il Decreto Colao del 2020), lasciano un margine d’azione decisamente ristretto sul tema, agli enti locali. I Comuni non possono di fatto impedire alle compagnie telefoniche di installare ripetitori sui rispettivi territori comunali, ma possono all’occorrenza indicare loro una serie di luoghi alternativi allo scopo.

Ed è anche su questo aspetto che si sono focalizzati gli esponenti di FdI. Anche se il Comune di Quarrata (al pari di tante altre realtà comunali di tutta Italia) starebbe da tempo lavorando alla predisposizione di una sezione del "Piano della telefonia mobile" che individua tali siti, per coniugare le esigenze del progresso alla tutela della cittadinanza. Un piano ormai approntato, che potrebbe a questo punto essere enunciato proprio in consiglio.

"Qualora si trattasse davvero dell’installazione di un’antenna, chiediamo al sindaco e alla giunta se saranno rispettati i limiti delle emissioni indicati da Arpat – ha concluso Canigiani – vogliamo altresì sapere a quanto ammonta l’affitto del suolo che Iliad verserebbe nelle casse comunali. E quale sia la politica con cui chi amministra gestisce le richieste di installare ripetitori sul territorio comunale".

Giovanni Fiorentino