Lavori di Publiacqua Disagi in periferia

Publiacqua informa i cittadini dei comuni di Pistoia e di Agliana che, a causa di lavori sulla rete idrica di via Nuova del Castellare, dalle ore 8 di giovedì 31 agosto, si registreranno mancanze d’acqua. Le zone interessate dai disagi sono più o meno quelle lungo il confine tra i comuni di Agliana e Pistoia. Queste le strade interessate dai disagi: via di Salceto (dall’incrocio con via F. Santi al ponte sull’autostrada A11), via Romite e Serpe, via Cason dei Giacomelli, via Ludovico D’Aragona, via del Mosino (strade che si trovano nei territori di Agliana e Pistoia) e via Branaccia che è una strada completamente in territorio aglianese. Abbassamenti di pressione si potranno registrare anche nella zona di Bottegone, nel comune di Pistoia. Publiacqua informa che la situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento sarà effettuato il primo giorno utile successivo.

Publiacqua, gestore del servizio idrico integrato, si scusa con i cittadini per il disagio che questa interruzione potrà creare loro. Sappiamo che i lavori sulla rete idrica provocano quasi sempre disagi temporanei ma sono, comunque, finalizzati a migliorare l’erogazione del servizio agli utenti.

Nei mesi scorsi, tra maggio e giugno, Publiacqua ha fatto un consistente intervento per la riparazione di una perdita su un giunto della cosiddetta Autostrada dell’Acqua, che ha interessato l’utenza in varie zone dei comuni di Agliana, Quarrata e Pistoia che, anche in quel caso, avevano comportato l’interruzione temporanea del servizio o forti abbassamenti di pressione.

Piera Salvi