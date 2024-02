Lavori di Hera in superstrada. Sono solo tre i giorni di disagi

A distanza di ventiquattr’ore dalla comunicazione arrivata dalla Prefettura, alla luce dell’ordinanza emessa da Anas, è il Comune a ridimensionare i possibili disagi che si potranno verificare nei prossimi giorni per quel che concerne i lavori lungo la tangenziale, o superstrada che dir si voglia, che collega la rotonda de La Vergine con Capostrada. Dalle due settimane inizialmente previste, secondo quanto divulgato nella giornata di ieri dal Comune, si passa a soltanto tre giorni e ad una fascia oraria complessivamente ridotta in maniera importante. L’intervento, nel concreto, consiste nella riqualificazione dell’illuminazione pubblica sul raccordo autostradale all’altezza degli svincoli di Pistoia Centro e Ponte Europa, in entrambe le direzioni. Nonostante le condizioni non ottimali del manto stradale, quindi, per il momento verrà messo mano all’illuminazione, particolarmente critica soprattutto all’uscita di Pistoia Centro, in una fascia oraria ridotta (dalle 9 alle 17.30) e soltanto da martedì 6 a giovedì 8 febbraio. Sarà solo in questi frangenti, pertanto, che ci sarà in vigore il divieto di sorpasso per autoveicoli, il limite di velocità di 30 km/h, il restringimento della carreggiata e il senso unico di marcia.

"Come richiesto dal Comune di Pistoia a Hera Luce – fanno sapere dall’amministrazione comunale – l’intervento si svolgerà, quindi, in soli tre giorni evitando gli orari di punta del traffico cittadino, in modo da limitare più possibile i disagi, considerato che questo tratto di tangenziale è molto utilizzato. La comunicazione inviata precedentemente da Anas riguardava un’ordinanza emessa in via cautelativa per avvisare in merito a possibili criticità che si sarebbero potute verificare durante i lavori. L’intervento di riqualificazione permetterà di sostituire le attuali lampade con quelle a led per il risparmio energetico, ma anche di riattivare i corpi illuminanti non funzionanti. Il risultato sarà una migliore illuminazione della viabilità, garantendo maggiore sicurezza per gli utenti della strada".

S.M.