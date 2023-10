Lavori di bitumatura. Come cambia il traffico

Fino al 18 ottobre in via della Pieve, via Greti Lupicciano, via Sturagnolo e via Lupicciano sarà vietato il transito e la sosta.

Il provvedimento è necessario per interventi di bitumatura in seguito ai lavori effettuati alla rete del gas metano. Compatibilmente all’esecuzione dell’intervento, dovrà comunque essere consentito il transito ai mezzi di soccorso e di emergenza, nei tratti non interessati dai lavori.