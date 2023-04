Lavori alle scuole e sulle strade Un piano da tre milioni di euro

Lavori pubblici per un totale che supera i due milioni di euro, nell’arco del prossimo biennio. Ai quali vanno aggiunte singole operazioni di manutenzione che non rientrano nel piano (in quanto richiedono una spesa inferiore ai 100mila euro), ma che sommate ammontano a 871mila euro. E’ quanto prevede il piano triennale delle opere pubbliche del Comune di Serravalle, approvato nei giorni scorsi dal consiglio comunale. Il grosso delle risorse verrà calamitato dall’intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola media di Casalguidi, per un’operazione complessiva da 1.800.000 euro. L’intenzione dell’amministrazione è di concludere la fase legata alla progettazione entro l’anno (per un esborso di 73mila euro) per poi aprire il cantiere nel 2024. Un’attenzione particolare verrà poi riservata alle riasfaltature: nell’arco del 2023, il piano triennale prevede interventi sulle varie strade del territorio per 350mila euro complessivi, per una cifra che salirà a 650mila euro nel 2025. Non sono tuttavia mancati argomenti di discussione in consiglio, con l’opposizione che non ha risparmiato critiche.

"Togliendo i lavori legati alla sicurezza stradale, questo piano triennale ha come unica opera quella legata alla scuola media – ha commentato Caterina Benini, consigliera del centrosinistra –, mancano tante altre opere che abbiamo sentito nominare dall’amministrazione in passato, come la palestra di Masotti". Considerazioni che la maggioranza non ha accolto.

"Premetto innanzitutto che il piano delle opere pubbliche può via via essere aggiornato e modificato – ha detto l’assessore ai lavori pubblici Alessio Gargini – e che non tiene conto di tanti altri lavori che abbiamo in cantiere, in quanto si tratta di singoli interventi di importo inferiore ai 100mila euro. Penso a esempio al ripristino del manto stradale fra via Borselli e via del Vallone, oppure alla riqualificazione del marciapiede di viale Europa. O ancora alla sistemazione del campo nei pressi della Milleluci, per fare un altro esempio. Questi e altri cantieri, sommati, prevedono un impegno economico di 871mila euro". Rientrano in questo elenco extra-piano triennale anche le manutenzioni programmate sia sulle aree a verde a Ponte di Serravalle (38mila euro) e che sui cimiteri (80mila euro). "E’ infine ai blocchi di partenza l’intervento sulla pista d’atletica al Barni – ha concluso Gargini – con i lavori già consegnati a fronte di 750mila euro".

Giovanni Fiorentino