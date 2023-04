Lavori all’argine "Costi lievitati prima di partire"

Il cantiere legato al fosso di Casale potrebbe subire alcuni ritardi ed evidenziare un incremento del quadro economico previsto per l’opera, fissato attualmente in 1.700.000 euro. Lo ha fatto presente in consiglio comunale l’assessore ai lavori pubblici Alessio Gargini, specificando come questi imprevisti siano del tutto indipendenti dall’operato del Comune. "Stanno partendo i cantieri che riguardano la pista d’atletica al Barni e la messa in sicurezza del fosso di Castelnuovo: due operazioni rispettivamente da 700mila e 500mila euro – ha premesso – stentano invece a partire i lavori previsti sul fosso di Casale, a seguito dell’alluvione che interessò il centro di Casalguidi nel 2019. Questo perché l’unica impresa che ha partecipato alla gara ha manifestato difficoltà oggettive e soggettive. E dovremo far fronte ad alcune "riparazioni" che allungheranno tempi e costi: si potrebbe arrivare a due milioni". Un intervento che prevede la demolizione e il rifacimento del tratto tombato del fosso di Casale lungo via San Biagio, e lavori agli argini. "Ma non ci sono responsabilità dell’ente", ha chiarito Gargini.

Giovanni Fiorentino