Lavori al Ponte Rosso: "Nessuna chiusura. Ridurremo i disagi"

La Provincia di Pistoia informa che il Ponte Rosso, tra Mammiano e Prunetta, sulla strada provinciale 633, non verrà chiuso al traffico, in quanto è stata trovata una soluzione per ridurre al minimo i disagi: i lavori, quando saranno effettuati, non prevederanno la chiusura ma solo alcune limitazioni, minimizzando l’impatto sulla viabilità. "Recepite le istanze dei portatori di interesse e dopo aver informato della programmazione dei lavori di manutenzione straordinaria sul Ponte Rosso (località Mammiano Basso, SP633) – si legge nella nota –, comunica di aver interloquito a lungo con l’impresa esecutrice e il direttore dei lavori per ridurre al minimo le ripercussioni sul traffico. Grazie a queste interlocuzioni, è stato concordato che il ponte rimarrà aperto al transito veicolare leggero con senso unico alternato per tutta la durata del cantiere, garantendo così la percorribilità dell’arteria attraverso un passaggio carrabile di larghezza pari a 2.0 metri lineari e tale da garantire la sicurezza degli utilizzatori e delle imprese esecutrici". La nota termina informando che: "ulteriori dettagli operativi – tra cui la data di inizio dei lavori, la durata prevista e eventuali limitazioni specifiche – saranno comunicati non appena definitivamente concordati con i soggetti coinvolti".

Contemporaneamente, probabilmente prendendo spunto da questa ennesima emergenza, Luca Marmo, che oltre alla carica di Presidente della Provincia ricopre anche quella di sindaco del Comune di San Marcello Piteglio, ha deciso di fare suo un appello del vicesindaco, Giacomo Buoomini, invitando il ministro Salvini a investire sulla manutenzione di due strade, le statali 12 dell’Abetone e del Brennero e 66, Pistoiese, definendole senza mezzi termini "un campo minato". Analoga richiesta fu fatta anni addietro, senza nessuna risposta. "Aiutateci a far sentire la nostra voce, fate rumore – esorta Marmo –. La Montagna non può aspettare".

Andrea Nannini