Lavori al Ponte di Maresca La riapertura a settembre

MONTAGNA

Si sono incontrati negli uffici della Provincia i rappresentanti della Edilpontina, la ditta che dovrebbe realizzare i lavori necessari a restituire il viadotto di Maresca alla viabilità, con i funzionari dell’ente presieduto da Luca Marmo. Nel corso dell’incontro è stata individuata la data di probabile inizio dei lavori che, non è stata però resa nota. Quello che invece pare abbastanza probabile, sempre stando alla voce della Provincia, è la riapertura del ponte, tra settembre e ottobre. Infatti, tenendo conto che la parte burocratica, come confermato dallo stesso Luca Marmo, è stata espletata, i lavori inizieranno appena tutti i materiali necessari saranno sul cantiere.

Appena terminati i lavori sul piano viario verrà appaltata la messa in opera delle barriere e in teoria, quattro mesi dopo l’inizio, il traffico tornerà a scorrere. Nel frattempo si fanno sentire i cittadini costituitisi via WhatsApp in una sorta di gruppo di protesta e la ormai abituale mano misteriosa, stavolta con una scritta sulle barriere poste all’inizio del viadotto che recita: "vergogna: senza rispetto per noi", a sottolineare il cartello: "punto di raccolta e distribuzione alibi usati". I cittadini intanto ipotizzano varie forme di protesta, dai cartelli a una manifestazione (che però dovrebbe essere autorizzata dal Comune). Intanto proseguono i preparativi per i concorsi, letterario e fotografico a tema: "Il ponte di Marmo". Il Comitato Cittadino affida a un comunicato le sue perplessità: "La domanda che facciamo è solo per trasparenza: la ditta Edilpontina aveva vinto l’appalto per eseguire lavori per una cifra pari a 350.000 euro in 14 giorni. Le problematiche che hanno portato al rinvio dei lavori sono state portate all’attenzione dalla stessa Edilpontina e sono passate da 350.000 a un 1.500.000 euro – specificano i membri del comitato in una nota –. La domanda a cui si chiede risposta è se ci sia stata una verifica con altri soggetti e se la Provincia sia certa che non dovesse essere fatta una nuova gara d’appalto? Inoltre, è stata fatta una perizia verificata da altri tecnici? Visto che l’importo dei lavori è diventato molto maggiore potrebbero esserci state altre alternative e prezzi diversi? Su questi quesiti chiediamo alla Provincia di renderci eruditi e se tutto questo rientra nella normativa vigente. Siccome si parla di denari pubblici siamo a richiedere la massima trasparenza".

Andrea Nannini