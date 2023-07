Lavori al cimitero di Iano Il piano per i campi santi

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di manutenzione straordinaria al cimitero di Iano. Si tratta di un intervento che prevede il restauro di porzioni delle mura perimetrali a vista e proseguirà sulla cappella cimiteriale, per un investimento dell’amministrazione comunale di 70mila euro. "I lavori al cimitero di Iano – sottolinea Alessandra Frosini, assessore ai lavori pubblici – permetteranno il consolidamento e la messa in sicurezza delle mura che cingono il campo santo. Sono parte dell’importante programmazione iniziata da questa amministrazione sui cimiteri comunali presenti sul territorio". Per quanto riguarda la cappella cimiteriale, i lavori riguarderanno la rimozione dell’attuale manto di copertura in lastre di cemento, passando poi a riparazioni sugli elementi che creano infiltrazione dal tetto. Verrà posato, quindi, un rivestimento ad alta resistenza per evitare infiltrazioni e sistemato un nuovo manto in tegole, di tipo marsigliese. Per quanto riguarda l’esterno, sono in programma il rifacimento dell’intonaco, una nuova verniciatura esterna e nuova verniciatura interna. I lavori sono stati affidati alla ditta Estia srl, con sede a Ponte Buggianese.

Molti gli interventi di manutenzione dei cimiteri comunali portati avanti dall’amministrazione negli ultimi mesi. Tra questi ci sono i lavori al cimitero di Campiglio di Cireglio e la realizzazione di ossari nei cimiteri di Orsigna e Sant’Alessio. In quest’ultimo è stata completata anche la manutenzione interna e del tetto della cappella cimiteriale. Realizzati, inoltre, ossari al cimitero di Sant’Agostino nel quale, ad aprile, si sono conclusi i lavori di consolidamento del ballatoio soprastante l’ingresso.

Al cimitero Principale sono stati parzialmente riaperte le gallerie loculi sul lato sud, a seguito di alcuni interventi di ripristino dei cartongessi. É in corso, inoltre, l’affidamento dei lavori per il rifacimento di parte dell’impermeabilizzazione della copertura del fabbricato loculi nel cimitero di Candeglia.

A febbraio è stato stato completato il rinnovamento degli impianti elettrici dell’illuminazione dei sepolcri a Chiesina Montalese, Badia a Pacciana e Piuvica. In corso le progettazioni inerente nuovi ossari a Sammommè, Chiesina Montalese, Pieve a Celle, Spedaletto e interventi di manutenzione a Villa di Baggio, San Felice e Gello, Le Grazie, Chiazzano. Sono in corso anche i lavori di manutenzione straordinaria al cimitero di Germinaia.