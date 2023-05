Lavori a Villa La Magia Ultimi giorni di visite

Ultimi giorni per visitare la Villa Medicea La Magia prima della chiusura al pubblico necessaria per l’inizio di nuovi lavori di restauro che si terranno nel vano dello scalone monumentale della villa. Infatti, dal 16 giugno sarano sospese le visite guidate pproprio per permettere lo svolgimento dei nuovi lavori di restauro.

Questo ultimo cantiere fa parte degli altri sette cantieri di restauro attivi che, grazie ai finaziamenti PNRR, stanno interessando tutto il complesso monumentale. Le visite alla Villa saranno sospese a partire dal 16 giugno. Le ultime domeniche per visitare il complesso saranno dunque in programma oggi, e poi il 21, il 28 maggio e nei primi fine settimana di giugno, ovvero il 4, e 11 giugno. In queste domeniche sarà possibile effettuare la consueta visita guidata, che come sempre è in programma dalle ore 16. In ogni csao, proprio perché si tratta degli ultimi weekend liberi, è consigliata la prenotazione.

Le visite alla villa riprenderanno poi alla fine dei cantieri di restauro. Il giardino della villa, per il momento, rimane aperto ai visitatori tutte le domeniche (quindi anche ad inizio lavori) dalle ore 16 alle ore 20, ingresso al costo di due euro.

Info: www.comune.quarrata.it www.villalamagia.com