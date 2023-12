Lavaggio di autobus e tecnico manutentore Si ricerca un addetto al rifornimento e al lavaggio di bus con patente D. Disponibilità immediata. Contratto a tempo determinato iniziale per 3 mesi. Si ricerca anche un tecnico manutentore elettrico-meccanico e un rappresentante per Toscana, Liguria, Emilia Romagna. Contattare Nicoletta Conti/Manuela Trinci per info.