L’auto "tagliata" a metà In ospedale anche un bebè

La lamiera del guard rail ha tagliato la macchina esattamente a metà. Si è conficcata nel cofano per poi affondare dentro al motore e, alla fine, sfondare il tettino al punto di sollevarlo. È stata una scena terrificante quella che si sono trovati davanti gli automobilisti che ieri pomeriggio hanno assistito a un incidente da archiviare, per fortuna, tra le tragedie sfiorate.

Sono da poco passate le 17, la Yaris sta percorrendo la variante di Bonelle a Casenuove di Masiano con a bordo una famiglia di Quarrata: suocera, nuora e un bebè. Al volante c’è la prima, mentre la 34enne si trova seduta dietro accanto al seggiolino che custodisce il figlioletto. Un viaggio ordinario in una domenica baciata dal sole, quando la macchina inizia a sbandare avvicinandosi sempre più a bordo strada. La giovane mamma capisce subito che qualcosa non va, lancia un urlo, ma il destino sembra ormai già segnato. L’utilitaria fermerà la sua corsa solo contro il guard rail. Un impatto tremendo che trasforma la barriera protettiva in una lama spietata che sventra con violenza la parte anteriore della macchina. La carrozzeria, all’improvviso, sembra trasformarsi in morbido burro. La lamiera, infatti, non si contorce neppure incontrando il motore e continua ad avanzare fino all’abitacolo e ancora più su. Il ferro schiva la conducente e cambia traiettoria a pochi centimetri dal sedile posteriore, curvando verso l’alto.

I passanti non credono ai propri occhi temendo conseguenze fatali. Qualcuno chiede aiuto al 118 che invia immediatamente sul posto tre mezzi: un’ambulanza della Misericordia di Pistoia, una della Misericordia di Casalguidi e un’automedica. Quel groviglio di ferro e vetro fa immaginare il peggiore degli scenari. I soccorritori non perdono tempo, mentre i carabinieri e la polizia municipale si occupano di traffico e rilievi. Un miracolo si è compiuto: per i tre passeggeri solo ferite lievi, vengono trasferiti al San Jacopo in codice giallo. Gli inquirenti si mettono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi principali, al vaglio in queste ore, ci sono il colpo di sonno o un malore.

elisa capobianco