L’auto finisce fuori strada. Madre e figlia messe in salvo. L’intervento dei finanzieri

Brutta avventura, apparentemente senza gravi conseguenze fisiche, la notte tra mercoledì e giovedì per una madre e la figlia adolescente, vittime di un incidente stradale mentre, a bordo della loro auto, percorrevano la Strada Statale 12 di Abetone Cutigliano, all’altezza della località Le Regine. Improvvisamente, l’auto ha perso aderenza, andando ad urtare un muretto di recinzione e ribaltandosi. Fortunatamente, sulla stessa strada, stava viaggiando un militare della Stazione di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, fuori servizio, che è subito intervenuto, aiutato da un altro finanziere, anche lui fuori servizio, accorso dalla vicina caserma. I militari hanno subito liberato madre e figlia dall’auto: solo qualche contusione per loro che sono state portate al pronto soccorso dell’ospedale di Pistoia. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno recuperato la macchina. Si tratta dell’ennesimo intervento dei finanzieri specializzati della stazione S.a.g.f. di Abetone Cutigliano costantemente impegnati nel fornire aiuto agli abitanti della montagna, insieme con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, i vigili del fuoco, il servizio 118 e le altre forze dell’ordine.

Tra le ultime attività, si annoverano altri due recenti interventi di soccorso, all’Abetone. In un caso, gli addetti al soccorso piste hanno chiesto l’intervento dei militari S.a.g.f. per soccorrere un bambino di 9 anni di Arezzo che, in seguito ad una brutta caduta, sulla pista da sci "Zeno 3", in località Passaggio delle Rocce, era stato sbalzato oltre le reti di recinzione ed era scivolato per circa 200 metri nel canalone ghiacciato sottostante, riportando vari traumi. I soccorritori, scesi con i ramponi lungo la ripida e ghiacciata parete del canalone e hanno raggiunto il piccolo, che poi è stato trasferito con Pegaso al Meyer di Firenze. Nel secondo, la stazione Sagf è stata attivata dalla polizia per soccorrere un ragazzo che, mentre praticava snowboard, nella zona di raccordo tra le piste Zeno 2 e ‘Zeno 3, era caduto, scivolando per circa 50 metri fuori pista. I finanzieri, giunti sul luogo dell’incidente in motoslitta, hanno attraversato con i ramponi il terreno ghiacciato e sono riusciti a mettere in salvo il giovane.

Andrea Nannini