L’autista dei clandestini. Latitante catturato a Pistoia. Era ricercato dall’antimafia

È considerato dagli inquirenti uno degli autisti dell’organizzazione criminale sgominata nei giorni scorsi: il ricercato, finito in manette, da quanto ricostruito dalla indagini si occupava del trasporto delle donne georgiane fatte arrivare illegalmente in Italia per poi essere impiegate come lavoratrici senza contratto. La sua fuga si è conclusa a Pistoia. Ad individuarlo è stato il personale delle volanti della Questura nel contesto del costante servizio di controllo del territorio dove è in atto, peraltro, una intensificazione dell’attività di tutela della sicurezza pubblica anche nelle ore notturne. Gli agenti hanno individuato il minivan utilizzato per i trasferimenti e lo hanno intercettato, ponendo fine alla latitanza dell’uomo. Il mezzo li ha insospettiti: circolava per le vie pistoiesi alcune ore prima dell’alba. La pattuglia – da quanto abbiamo appreso – ha immediatamente intimato al conducente di fermarsi svolgendo dedicati approfondimenti sul soggetto e sugli otto passeggeri presenti, tutti di nazionalità georgiana.

L’ intuito dei poliziotti della volante ha permesso di rintracciare cosi uno dei soggetti ritenuto dagli investigatori della Squadra Mobile di Crotone - che ha condotto le indagini delegate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e svolte con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo - quale autista, appunto, appartenente ad un’organizzazione criminale dedita al traffico di immigrazione clandestina e sfruttamento del lavoro cosiddetto caporalato.

L’ operazione di esecuzione delle misure cautelari emesse a conclusione delle indagini si era svolta nella giornata precedente in Calabria. Il fermato è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria per i successivi provvedimenti. L’arresto chiude così il cerchio su una vasta operazione, coordinata dalla Dda Catanzaro, che ha già portato in carcere nove persone tra italiani e georgiani. L’operazione è scattata all’esito di un’articolata attività d’indagine iniziata nel luglio del 2022. A Pistoia, dunque, nell’ambito di questa complessa inchiesta, è stato arrestato uno degli autisti dell’organizzazione. Ma non solo. L’accurata attività conseguentemente svolta dal personale della Questura di Pistoia ha interessato anche l’ufficio immigrazione che ha appurato per cinque dei soggetti fermati – che si trovavano sul mezzo – l’irregolarità sul territorio nazionale. Pertanto quattro di questi sono stati gravati dal provvedimento d’ordine del Questore di abbandonare il Paese, invece, uno di questi è stato condotto in un centro per rimpatri per essere poi riportato nel proprio Paese d’origine.