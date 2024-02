Donna incinta morta, il ricordo di colleghi e amici: “Laura era generosa ed entusiasta del lavoro”

Pistoia, 20 febbraio 2024 – C’è una foto che ritrae Laura Porta al suo primo giorno come volontaria soccorritrice della Misericordia di Pistoia. La data è quella del 19 marzo 2020: la pandemia da Covid è appena iniziata. Lei sorride, è una giovane studentessa di Scienze infermieristiche, con l’entusiasmo e la generosità di chi vuole mettersi al servizio degli altri. Ed è così che oggi la ricordano gli amici e colleghi della Misericordia di Pistoia. "In un momento in cui molti avevano paura e rinunciavano in alcuni casi al servizio, lei si era fatta avanti, si era presentata da noi con un sorriso e una generosità che non l’hanno mai abbandonata". Così la descrive il direttore Riccardo Fantacci. "Laura era sempre a disposizione – racconta Fantacci – era appassionata dei suoi studi e aveva voglia di imparare e di mettersi al servizio degli altri"."Ricordo i turni fatti insieme – racconta Gianmarco Occhipinti della Misericordia – Lei non si tirava mai indietro, mai un timore, e mai una stanchezza. Ha continuato a prestare servizio come volontaria anche in questi anni e non mancava mai di aggiornarsi: recentemente, aveva partecipato al corso di reitraining, per mantenere l’abilitazione al servizio sulle ambulanze di emergenza".

E’ forte il cordoglio dei colleghi dell’Ordine delle professioni infermieristiche, primo fra tutti, il presidente David Nucci. "Ci stringiamo con forza al compagno e ai familiari di Laura per questa enorme tragedia".

Laura, infermiera del 2021, aveva lavorato per lo Studio Auxilium Stp nel carcere della Dogaia, con passione e professionalità. Al momento era in maternità, essendo all’ottavo mese di gravidanza, ed era in graduatoria nel concorso pubblico per l’assunzione come infermiera da parte del servizio sanitario nazionale. "In questo momento drammatico – prosegue Nucci – voglio aggiungere anche un ricordo personale. Laura era stata una mia studentessa: era una collega con una grande motivazione e con un entusiasmo contagioso. Anche dopo la laurea continuava ad aver voglia di studiare, approfondire, crescere professionalmente. La sua morte improvvisa, oltretutto in un momento di grande felicità come quello che stava vivendo per la maternità, ci lascia senza parole. Ci stringiamo ai suoi familiari, al compagno e al loro bimbo che sta lottando per sopravvivere".