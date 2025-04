L’attimo sospeso e incompiuto di Errigo

"Se gli occhi sono specchio dell’anima, lo sguardo riflette sempre una storia personale. Mostrare solo una metà del viso significa proporre un punto di vista sghembo, ambiguo, volutamente incompiuto, quindi aperto, sul personaggio. Un solo occhio si concede allo spettatore, uno sguardo parziale e non stereoscopico che trasmette un senso di sospensione e incertezza. Può suscitare curiosità come diffidenza lasciandoci perplessi e interdetti. É un attimo sospeso che può preludere al disvelamento completo come all’ eclissi totale". Con queste parole il fotografo pistoiese Alessandro Errigo introduce il tema del lavoro che presenta questo pomeriggio, a partire dalle ore 17, alla libreria Lo Spazio, in via Curtatone e Montanara 20, nel centro storico di Pistoia, dove sarà inaugurata la mostra fotografica frutto di questa sua recente ricerca. La mostra si intitola "Lo sguardo diviso" ed è in collaborazione con il Gruppo Fotoamatori Pistoiesi del quale Errigo fa parte. La passione per la fotografia lo accompagna da tempo, in un crescendo di intensità nei ritratti che scatta, molti dei quali sono offerti al pubblico dal suo profilo Instagram. Volti che raccontano, perchè ogni ritratto è narrazione. A volte sono colti per strada, colpi di fortuna davanti a un obiettivo vigile e sensibile, a volte sono frutto di più tempo, e nascono da un pensiero progettuale. Di particolare suggestione il bianco e nero con cui ha restituito l’eterno fascino dei circensi, che nel loro eterno vagabondare si portano via qualcosa di noi. Intensa, in questo periodo, è l’attività del Gruppo Fotoamatori Pistoiesi, che, lo ricordiamo, ha portato in Germania, a Reutlingen, la mostra "Pistoiesi", ottanta scatti di street con altrettanti ritratti. Il Gruppo ha la sua residenza artistica nel cinemino del Polo Puccini Gattesti, in vicolo Malconsiglio numero 6 dove, anticipiamo, martedì 8 aprile, alle ore 21.15, per il ciclo "Autore in pedana", saranno presentate le fotografie di Monica Niccolai. Per prendere parte all’incontro è necessaria la prenotazione su evenbrite (le indicazioni sulla pagina Facebook dei Fotoamatori). Anticipiamo infine l’appuntamento in collaborazione con il Cinema Roma d’essai dove sarà presentato il documentario "I am Martin Parr", che accompagna lo spettatore in un viaggio intimo attraverso l’Inghilterra: "Esplorando la vita e l’opera di un artista che ha rivoluzionato la fotografia contemporanea. Attraverso filmati inediti e interviste esclusive, il film racconta il metodo di lavoro di Parr, la sua ossessione per l’ordinario e il suo impatto sulla cultura visiva moderna". Lunedì 14 aprile, alle ore 21.20, in via Laudesi 6.

lucia agati