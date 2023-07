L’attesa vestizione San Jacopo indossa il "suo" mantello rosso Luglio pistoiese al clou

"La festa di San Jacopo è una festa identitaria per l’intera Diocesi, non solo per la città Pistoia". Così il vescovo Fausto Tardelli, parlando dei legami che la Chiesa pistoiese ha da quasi mille anni con l’apostolo Giacomo il maggiore, patrono di Pistoia, in onore del quale ieri, con la tradizionale vestizione della statua che lo rappresenta e che si trova sul lato destro del timpano della Cattedrale di San Zeno, sono ufficialmente iniziati i festeggiamenti, che culmineranno il prossimo 25 luglio. "È vero che la Diocesi – sono ancora parole del vescovo Tardelli – ha anche zone che non sono nella provincia di Pistoia e che perciò non sono legate strettamente a questa città, però la Chiesa diocesana è una e trova in San Jacopo, primo martire tra gli apostoli a dare la vita per Cristo, un punto di riferimento importante. E poi – afferma ancora il vescovo – lo trova anche perché dal 1145, per opera del vescovo sant’Atto (che fece arrivare a Pistoia la reliquia del santo, che ancora oggi si venera all’interno della Cattedrale, ndr), il territorio si è un po’ costruito intorno a questa memoria dell’apostolo, soprattutto amplificando la dimensione di pellegrinaggio, di accoglienza e di ospitalità, che è legata al culto jacopeo". "Quindi – conclude monsignor Tardelli – questi sono giorni tradizionalmente di festa, ma che abbiamo voluto e vogliamo riscoprire nel loro valore profondamente umano e cristiano".

Da qui la vestizione, a metà tra rito religioso e folklore, evento molto seguito sia dai pistoiesi che dai turisti, che consiste nel porre un mantello rosso sulle spalle del santo, operazione che da decenni viene effettuata dai vigili del fuoco. Il mantello rosso vuole ricordare il martirio dell’apostolo Giacomo il maggiore (san Jacopo per i pistoiesi), ma rimanda anche alla curiosa leggenda popolare pistoiese che lo vede debitore insolvente tant’è che, si narra, avesse promesso di pagare i creditori quando avesse fatto molto caldo. Quando questi si fecero avanti per reclamare il dovuto, essendo ormai nel bel mezzo dell’estate, secondo la tradizione il santo avrebbe risposto che in realtà non era caldo, tant’è che lui indossava ancora il mantello per proteggersi dalle presunte intemperie.

La cerimonia della vestizione è stata preceduta dal corteo dei gruppi storici, partito da piazza San Francesco che, giunto davanti alla basilica della Madonna dell’Umiltà, ha preso in custodia il mantello rosso destinato ad essere adagiato sulle spalle del santo. Il corteo con i figuranti del Comitato cittadino, della Compagnia dell’Orso con musici, sbandieratori e rappresentanti dei quattro rioni (Cervo Bianco, Leon d’Oro, Drago e Grifone), è arrivato in piazza Duomo alle 19, dopo aver percorso via Buozzi, via Cavour e via Roma. Il mantello adagiato sulla statua del patrono, vi rimarrà fino al termine dei festeggiamenti, la sera del 25 luglio, giorno della festa patronale di Pistoia.

La vestizione, a metà tra rito religioso e folklore, è stata preceduta dalla cerimonia di chiusura della manifestazione "Ultreya!" Sui cammini insieme verso la Santiago d’Italia. "Ultreya!" è il saluto e l’augurio che, da secoli, si scambiano i pellegrini per Santiago, ma è anche il titolo della serie di eventi che si sono svolti dal 2 luglio tra le città del Cammino di San Jacopo, itinerario storico-devozionale jacopeo.

Patrizio Ceccarelli