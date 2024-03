L’attacco di Fratelli d’Italia alle decisioni della Provincia: "Un danno"

E’ scontro sulla chiusura di via del Casello da parte della Provincia. Fratelli d’Italia per conto della capogruppo Francesca Capecchi che afferma: "La scelta di chiudere via del Casello non ci rassicura per niente. Le tempistiche con cui è arrivato questo provvedimento ancora meno – dice –. Già dal 2021 l’ente era conoscenza della situazione precaria in cui versava la strada, tanto è che fu fatta un’ordinanza di limitazione al traffico. Anche allora però, invece di pensare ad un intervento, si preferì far pagare il conto ai cittadini, contenendo l’accesso". "Ci domandiamo quindi, come mai in questi tre anni, il Pd, che da sempre amministra la provincia, non si sia più ricordato di via del Casello cosicché la strada, invece che essere inserita nell’elenco degli interventi urgenti, è stata abbandonata – prosegue –. Non ci convince nemmeno la debole promessa fatta dal Presidente Marmo, di cercare finanziamenti per l’asfaltatura, perché se davvero fosse stata una volontà politica, avrebbe dovuto far avviare una progettazione molto tempo prima e non aspettare che la strada si deteriorasse ulteriormente",

Nelle ultime settimane Fratelli d’Italia, ha segnalato più volte la questione e chiesto un confronto, che tuttavia non c’è mai stato. "Anche il comune di Pistoia si è attivato, sollecitando la Provincia, tentativo che però è stato respinto al mittente – aggiunge ancora Capecchi –. Questo atteggiamento, a parer nostro inammissibile, denota solamente uno scarso senso di responsabilità nei confronti dei cittadini e un volere mantenere le distanze dal territorio. Si faccia al più presto una scelta e si investa davvero in via del Casello per riaprire la strada alla viabilità, gli errori politici non possono ricadere sulla comunità". Insomma per gli esponenti del partito di Giorgia Meloni: "Un danno per i pistoiesi"