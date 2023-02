Lastricato in piazza del Duomo, via ai lavori

Sono iniziati lunedì i lavori di ripristino del lastricato di piazza del Duomo. A essere interessato per primo dai lavori è il tratto davanti al tribunale. "I lavori – spiega l’assessore alle infrastrutture, Alessio Bartolomei – non riguarderanno il rifacimento dell’intera piazza, perché sarebbe un progetto mastodontico, che in questo momento purtroppo non è nelle corde dell’amministrazione comunale, perché ci vorrebbero troppi soldi: abbiamo fatto dei calcoli e per l’intervento completo sarebbero necessari circa due milioni di euro. Quindi, al momento, si tratta di una manutenzione di alcune parti, che riguarderà i tratti di pietre più sconnesse. Lo stesso intervento che stiamo facendo in tantissime strade della città". Come già avvenuto in molte vie del centro, tra le quali vicolo Sant’Andrea, via delle Colonne, vicolo San Michele, via dell’Ospizio, volta del Pesce, via dell’Anguillara, via della Sapienza e via XXVII Aprile, l’intervento prevede la rimozione delle pietre originarie che poi verranno ricollocate al loro posto su una soletta in calcestruzzo armato. L’intervento viene eseguito dalla ditta Dueci di Donati Carla & C. di Pistoia.

"È un accordo quadro – prosegue l’assessore – che abbiamo fatto nel 2022, per un valore complessivo di 200mila euro, che poi abbiamo raddoppiato fino a 400 mila euro. Con questa cifra metteremo a posto tantissimi lastricati in viarie strade, non soltanto cittadine, ma anche di alcune frazioni come, per esempio, Castello di Cireglio, dove andremo nei primi giorni di primavera, appena terminati i lavori avviati all’interno della città". In piazza del Duomo, dopo il tratto tra il Battistero e il tribunale, si passerà ad altre aree, fra le quali una sempre di fronte al tribunale e l’altra davanti all’ex prefettura.

"Gli interventi in piazza del Duomo – spiega ancora l’assessore – sono stati previsti per essere svolti in contemporanea con tutte le altre attività che all’interno della piazza vengono normalmente svolte, in modo da non interferire in primo luogo con il mercato bisettimanale e neppure le passeggiate dei cittadini e le visite dei tanti turisti che in questo momento si trovano nella nostra città".

Nello specifico, fa sapere il Comune, nelle mattine di mercoledì 22 e sabato 25 febbraio, il mercato settimanale si svolgerà regolarmente. I due banchi che si trovano nel punto in cui devono essere eseguiti i lavori di manutenzione si sposteranno in un posteggio poco distante.

Patrizio Ceccarelli