L’assistenza da garantire (d’urgenza)

Elisa Capobianco

Non ci si può accontentare di prendere tempo quando in ballo c’è la salute delle persone. La notizia del pensionamento del dottor Filiberto Chilleri – medico di famiglia che ha fatto la storia a Quarrata – non può lasciarci indifferenti per almeno due motivi. Il primo è che la sanità perde un professionista di grande spessore. Il secondo è che i suoi 1.800 pazienti, al momento, non avranno un punto di riferimento. L’Asl si è limitata a dire che si impegnerà ad avvisarli, ma qui il problema non è di certo la tempestività della comunicazione... quanto piuttosto la tempestività della soluzione. Che pare ancora tutta ancora da costruire.