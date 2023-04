L’assalto dei turisti "Pasqua e Pasquetta da tutto esaurito Torna la tradizione"

di Francesco Bocchini

PISTOIA

Quest’anno la sorpresa dentro all’uovo di cioccolato è davvero piacevole per i ristoratori pistoiesi. Già nei giorni scorsi si era capito – attraverso, ad esempio, l’indagine condotta da Confcommercio Pistoia Prato relativa alle prenotazioni nelle strutture ricettive della città, in salita rispetto al 2022 e in linea con quelli del 2019 – che ci si stava avviando a vivere una Pasqua con numeri estremamente soddisfacenti per le attività. Anche perché basta dare un’occhiata per le vie del centro: i turisti, italiani e stranieri, non mancano, a differenza degli anni passati, quelli per intendersi segnati dal Covid e dalle limitazioni. E il risultato di questi arrivi a Pistoia è un boom generale degli affari per le varie realtà: non solo per alberghi, b&b, agriturismi e affittacamere, ma anche per i ristoranti, in particolare quelli che si trovano sulla Sala o in prossimità di essa.

La conferma arriva direttamente dai pubblici esercenti. "Sia per il pranzo di Pasqua che per quello di Pasquetta siamo già pieni da giorni, non abbiamo più posti a disposizione – la testimonianza di Luca Fabbri, gestore dell’Osteria del Can Bianco, che si trova nell’omonima via –. C’è un gran fermento e questa è un’ottima notizia, anche in ottica dell’estate. La speranza è che da adesso in avanti il nostro settore possa uscire dalla crisi che ha attraversato prima per colpa della pandemia, poi per via dei rincari in bolletta e dell’aumento del prezzo delle materie prime". In questa Pasqua vede un senso di ripartenza anche Luca Cigna del Voronoi di piazzetta Ortaggio. "Siamo ad un passo dal riempiere tutti i tavoli a disposizione sia per il pranzo e la cena di Pasqua, che per Pasquetta, quando magari non tutti i pistoiesi faranno la classica gita fuori porto o la grigliata, ma preferiranno restare in città e magari mangiare fuori – ha annunciato a poche ore dalla ricorrenza –. C’è un movimento per questi giorni festivi che certamente ci soddisfa e ci conforta. L’intero comparto della ristorazione sta lavorando duramente e i risultati, poco a poco, si vedono".

La musica non cambia affatto spostandosi a La BotteGaia. "A Pasqua e Pasquetta siamo sold out e questo non solo grazie ai clienti pistoiesi – ha commentato Stefano Olmi, titolare dell’attività di via del Lastrone –, ma anche per merito dei tanti turisti che in questi giorni stanno visitando Pistoia. Circa il 70 per cento di quelli che hanno fissato da noi sono italiani, mentre il 30 per cento sono stranieri. È innegabile che ci sia contentezza da parte nostra: abbiamo vissuto momenti estremamente difficili, ma ora siamo ampiamente tornati ai numeri che avevamo prima dell’arrivo della pandemia. E inoltre è bello poter festeggiare una Pasqua all’insegna della normalità e delle care vecchie tradizioni".