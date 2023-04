L’assalto alla Rocca La notte magica

Una delle manifestazioni più significative dell’estate serravallina è, senza dubbio, la rievocazione dell’assalto alla rocca. Si ripropone un episodio realmente avvenuto nel 1300, epoca caratterizzata dalle battaglie tra Firenze e Lucca. Il momento più coinvolgente si vive al crepuscolo quando iniziano ad accendersi i fuochi presso gli accampamenti posti intorno alla cinta muraria.

Alla sola luce della luna, poi, le macchine da battaglia circondano il borgo e gli armamenti, sistemati sulle catapulte, iniziano, piano piano, a prendere fuoco. A questo punto, inevitabilmente, gli occhi di tutti i presenti si alzano al cielo per ammirare

le palle infuocate che, puntando dritte verso la rocca di Castruccio, passano sopra le loro teste tracciando improbabili traiettorie.

Il privilegio di assistere ad un simile spettacolo sta tutto nella possibilità di vivere un magico viaggio nel tempo, assaporando, almeno per una notte, le atmosfere di un’epoca lontana, ma sempre presente, in una cornice come quella del nostro piccolo borgo.