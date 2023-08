L'asilo di Abetone Cutigliano torna alle 40 ore settimanali

Esprimono soddisfazione i consiglieri di maggioranza del comune di Abetone Cutigliano, Andrea Formento, presidente del Municipio, e Veronica Scandagli, per l’esito della discussione relativa alla scuola dell’infanzia di Abetone.

In sostanza il collegio dei docenti dell’Istituto Omnicomprensivo a cui fa capo la scuola della capitale appenninica della neve, aveva ridotto le ore settimanali di lezione da 40 a 25. Il consiglio comunale, salvo altre soluzioni da individuare entro il 15 settembre, si accollerà il costo del corpo docente per le 15 ore rimaste escluse, come spiegato in una nota.

I consiglieri Formento e Scandagli escono così dal consiglio comunale incassando l’approvazione unanime della mozione che prevede il salvataggio della scuola dell’infanzia.

"Ho particolarmente apprezzato la sensibilità di tutto il consiglio comunale rispetto alla problematica legata al mantenimento delle condizioni di orario delle 40 ore settimanali per gli iscritti all’asilo di Abetone" dichiara la consigliera Scandagli.

"Un passaggio importante che garantisce il mantenimento delle condizioni minime di sopravvivenza di una scuola dell’infanzia e che sancisce la continuità della fornitura di un servizio fondamentale per la comunità abetonese" ha sottolineato il presidente Formento.

Ambedue riconoscono l’atteggiamento positivo di tutto il consiglio comunale, del Sindaco e della giunta e ribadiscono che con l’approvazione della mozione da loro presentata coloro che escono vincenti sono i bambini e le famiglie che hanno deciso di continuare ad iscriversi alla scuola di Abetone. Rimanendo agli eletti abetonesi, anche il consigliere di minoranza Franco Ballantini ha approvato la mozione.

Andrea Nannini