"L’ascensore è rotto Mio figlio in difficoltà"

Il figlio, disabile, ha problemi a salire le scale delle scuole e da qualche mese capita che gli ascensori dell’istituto siano fuori uso. È la denuncia che arriva dal padre di uno studente del Fedi-Fermi. "Mio figlio ha paura delle scale e quindi spesso ha bisogno di usare l’ascensore per raggiungere la sua classe che si trova al terzo piano – racconta – Due sono gli ascensori della scuola, il primo è fuori uso da anni mentre il secondo ogni volta che si mette in funzione si rompe. Sono settimane che dovrebbero intervenire per ripararlo ed il risultato è che la scorsa settimana per ore mio figlio è rimasto bloccato a scuola proprio perché non riusciva a scendere le scale". La scuola ha ovviamente le mani legate: è la Provincia che si deve occupare della manutenzione dell’edificio. "La vicepreside mi ha riferito che segnalano all’ente provinciale ogni settimana – aggiunge –. Purtroppo ancora nessuno ha risolto il problema e chiedo che venga al più presto riparato l’ascensore per consentire a mio figlio di andare a scuola sereno senza l’incubo di dover affrontare le scale. Se ci fosse qualche ragazzo in sedia a rotelle, come farebbe a raggiungere l’aula?". Dall’altra parte la Provincia assicura che i lavori di riparazione dell’ascensore sono già stati affidati lo scorso dicembre. "Appena avrò contezza della situazione daremo una concreta risposta alla scuola – dice il presidente Luca Marmo –. Dalle prime informazioni che ho ricevuto, so che gli uffici hanno già affidato i lavori e che quindi la ditta sarebbe già dovuta intervenire da settimane. Non so cosa sia accaduto o il perché di questo ritardo ma ci occuperemo presto della questione".

Michela Monti