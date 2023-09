L’arte della pittura nei corsi di Beneforti Lezioni pratiche, si parte con il pomeriggio

Dopo la pausa estiva, riprendono mercoledì 14 settembre i corsi di pittura e disegno presso lo studio Beneforti a Pistoia. Come ogni anno ormai dal 1995 i corsi sono rivolti ai principianti, sono pomeridiani e non hanno una durata definita. È possibile iscriversi in qualunque momento dell’anno, dato che ciascun allievo viene seguito individualmente. In seguito verrà attivato anche il corso serale. Le lezioni sono pratiche, con alcuni momenti teorici dedicati a vari stili e tecniche artistiche. Per informazioni e iscrizioni è possibile chiamare il 340 2750373 oppure scrivere una mail a [email protected] Aggiornamenti anche sulla pagina Facebook Paolo Beneforti Arte.