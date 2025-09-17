L’arte del dubbio in mostra allo Spazio Zero

Interrogarsi, cioè mettersi in discussione, tentare di dissipare un dubbio. Qualcosa che richiede coraggio e intraprendenza, qualcosa che è premessa di evoluzione, innovazione e che tutto è fuorché segno di debolezza. Accade attraverso l’espressione artistica di sette protagonisti, al centro della mostra "L’arte del dubbio" da domenica 21 settembre (inaugurazione alle 17) allo Spazio Zero-Arte contemporanea di Casalguidi curata da Maurizio Vanni e Ilaria Magni. "In un tempo saturo di informazioni e sovraccarico di immagini – è la premessa di Magni –, l’arte che dubita non è una forza resistente. Rifiuta la narrazione lineare, la struttura chiusa, l’immagine iconica: preferisce la soglia, la faglia, la domanda".

I punti di vista qui proposti sono molti e s’incarnano nelle opere di Fabio Carmignani, Elio De Luca, Ignazio Fresu, Alberto Gallingani, Elio Lutri, Luigi Petracchi e Rudy Pulcinelli. Luce e oscurità sono le vie del racconto scelte da Carmignani, che nelle sue opere interroga sé stesso e chi guarda a proposito di autenticità, mentre De Luca vive e interpreta il dubbio come lo "sconforto di un pensiero interiore che non vuole scendere a compromessi, ma che dovrebbe evolvere giorno dopo giorno anche tenendo conto del proprio stato d’animo. Il dubbio genera un’angoscia salvifica perché assicura il desiderio di non fermarsi, di indagare i mondi dell’intangibile e di rimanere in uno stato di indecisione permanente". Esplorando lo spazio espositivo si capita poi di fronte all’installazione di Ignazio Fresu, una distesa di parallelepipedi sormontati da sfere che oscillano al minimo contatto, dove la gravità assume un ruolo centrale e si fa via per rappresentare il dubbio quale "fattore che emerge. Il dubbio arriva quando la conoscenza non riesce a spiegare inedite evidenze o non comprende le modalità di risolvere problemi". Sul metarealismo si concentra la riflessione artistica di Gallingani, per il quale l’opera non può essere riparo né rifugio bensì testimonianza. Poi Lutri, che affronta il tema del dubbio intendendolo come forza positiva e propulsiva, premessa del progresso scientifico e dell’evoluzione intellettuale, ma anche della crescita umana delle persone. Rudy Pulcinelli è consapevole che non può mettere in dubbio ogni cosa proprio perché il dubbio presuppone una serie di verità indiscutibili che partono dal genere umano. Nelle sue opere, l’individuo diventa unità di misura attraverso cui recuperare il valore di un dialogo in eterno divenire.

Infine Luigi Petracchi, per il quale il dubbio rappresenta un punto di partenza, lo stimolo per unire la conoscenza scientifica a quella esoterica, la storia ai miti, la consapevolezza alla coscienza. Decisivo è il libro apposto sull’opera che implica la responsabilità dello spettatore. "L’arte del dubbio" sarà accompagnata da una serie di eventi paralleli interdisciplinari a tema, tutti a ingresso libero. Fino al 30 novembre. L’ingresso sarà libero su appuntamento.

Linda Meoni