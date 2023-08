Prosegue la rassegna "L’arte del cantastorie", con Giuditta Scorcelletti e Maurizio Geri, promossa dal Centro Studi Beatrice di Pian degli Ontani, con il Centro studi ricerche espressive di Pistoia e Atp Teatri di Pistoia e il contributo di Fondazione Caript, del Consiglio Regionale della Toscana e con il patrocinio

del Comune di Abetone Cutigliano.

Appuntamento domani, domenica 20 agosto, alle ore 16.30, in Piazza dell’Acerone, con “I Musicisti della Leggera” in “Storie di Cantastorie con finale in ballo”.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.