L’art contest del tribunale per gli studenti

"Vivere per la giustizia: passione, impegno e sacrificio". È il tema a cui si ispira il concorso PetrocchiBerlinghieri Art Contest 20222023, promosso dal tribunale di Pistoia, insieme alla sottosezione pistoiese dell’Associazione nazionale magistrati (Anm) e al Gruppo avvocati presso la biblioteca del tribunale di Pistoia, in collaborazione con Florence Biennale. Il concorso coinvolge le classi quarte e quinte ad indirizzo arti figurative e arti grafiche del liceo artistico Petrocchi di Pistoia e dell’istituto Sismondi-Pacinotti – liceo artistico Berlinghieri di Pescia. Gli studenti dovranno proporre opere figurative da eseguire con qualunque tecnica nel campo della pittura, della grafica, della scultura o della fotografia, e dovranno essere capaci di rappresentare l’ideale concettuale del perseguimento della giustizia, dal punto di vista di chi ne è rimasto vittima, evitando però ogni personalizzazione: una sfida non facile ma stimolante.

"Abbiamo pensato di portare i valori della giustizia, secondo il dettato costituzionale, ai giovani – spiega il presidente del tribunale di Pistoia, Maurizio Barbarisi –. Le opere verranno poi selezionate e le più meritevoli vinceranno dei premi e verranno poi esibite e tenute all’interno degli uffici giudiziari per abbellire gli ambienti". La giuria, composta da un rappresentante di ogni soggetto promotore e da un professoreartista, selezionerà cinque vincitori, che riceveranno come premio il rimborso delle spese di iscrizione a università, Accademia di Belle Arti, master, Dams o scuole di specializzazione, per un ammontare di 1.500 euro a testa. I premi sono messi a disposizione dalla Fondazione Caript, partner del progetto. La scadenza per la presentazione delle opere è il 30 aprile 2023. Quelle che supereranno una prima preselezione saranno esposte nell’Atrio del Palazzo Pretorio di Pistoia dal 23 maggio al 3 giugno 2023, mentre i nomi dei vincitori saranno rivelati il prossimo 5 giugno. La premiazione avverrà durante un evento pubblico. Le opere vincitrici saranno inoltre esposte alla Fortezza da Basso di Firenze, in occasione della XIV Florence Biennale, dal 14 al 22 ottobre 2023.

