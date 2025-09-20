L’area per i cani sarà riaperta fra pochi giorni

L’area sgambature per cani che si trova nelle vicinanze della Magia sarà oggetto di un atteso intervento di riqualificazione e miglioramento che è stato di fatto già avviato una settimana fa, in via ufficiale. E da qualche giorno infatti lo spazio verde non è più disponibile proprio per questo motivo: l’area per i cani in questione riaprirà agli animali, e quindi ai loro proprietari, nei prossimi giorni, non appena i lavori di miglioramento saranno conclusi.

Lo ha fatto sapere l’amministrazione comunale

di Quarrata, anticipando così l’intervento che, nelle intenzioni dei promotori,

mira a ottimizzare e a rendere maggiormente fruibile lo spazio riservato ai cani

e ai loro padroni.

Un’area che era stata "pensata" e realizzata per la prima volta durante l’emergenza sanitaria, qualche anno fa. E che in passato era stata talvolta oggetto di discussione in consiglio comunale, proprio per la mancanza di adeguata manutenzione di quello indispensabile spazio.

Alcuni cittadini, come si ricorderà, avevano inoltre posto l’accento sul degrado della staccionata, evidenziando alcune difficoltà di fruizione.

E una volta che quest’opera sarà stata portata a termine, l’area sgambature a due passi dalla medicea tornerà a disposizione dei cittadini e dei loro amici a quattro zampe.

G.F.