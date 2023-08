L’appuntamento

È una tra le scienze che da secoli attira più curiosità e fascino, per via di quella infinitezza e quell’assenza di confini che rende tutto più misterioso. Occhi rivolti all’insù dunque per l’iniziativa "Guardiamo insieme il cielo", serata di osservazione astronomica al campo sportivo del Circolo Mcl di Valdibure in programma per questa domenica, occasione sì per guardare ma anche per parlare di ciò che si vede e non si vede e più in generale di temi astronomici con possibilità di domanda-risposta con il pubblico. L’evento avrà inizio alle 21 ed è libero e gratuito; chi lo desiderasse può cenare al circolo (gradita la prenotazione). Per informazioni sulla serata: 347.7670915 (Letizia) o 392.9205909 (Roberto).