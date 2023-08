L’appello di don Biancalani "Non sgomberate, è delitto"

"Non sgomberate! La città non si macchi di questo atto disumano". La voce è ancora quella del parroco dei migranti, don Massimo Biancalani, che nel giorno del nuovo vertice del Comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura, rivolge un nuovo, forse ultimo, appello alle istituzioni.

"Non sgomberate una chiesa che semplicemente compie il suo dovere: essere casa e rifugio per i più poveri – scrive don Biancalani –. Non macchiamoci di una iniziativa ingiusta e anche disumana che avrà inevitabilmente come conseguenza di aggiungere sofferenza a sofferenza. Molti giovani che Vicofaro ospita hanno gravi fragilità di salute. C’è Lamin che è cieco, Babakar è sordomuto, Ibrahim e Mohammed hanno problemi psichiatrici e molti altri vivono altre forme di difficoltà e disagio. Vogliamo abbandonare queste persone in strada, la nostra città si macchierà di questa infamia? Cerchiamo insieme soluzioni positive. La Regione Toscana ha un ruolo fondamentale, perché se è vero che molti nostri ragazzi sono stati accolti da cooperative della città è anche vero che diversi di loro provengono da altre province. La Regione Toscana rifinanzi le cosiddette "Leggi samaritane" approvate nel 2018. Sempre la Regione Toscana attui l’ordinanza firmata dal Presidente Enrico Rossi che prevedeva un rafforzamento del servizio di Vicofaro e nello stesso tempo l’individuazione di soluzioni abitative alternative. Nell’ultima riunione presso la sede della Regione Toscana il sindaco Tomasi concordava con tutti i presenti di iniziare un ricollocamento dei migranti a partire delle persone più fragili. Queste persone non possono essere lasciate in strada.L’amministrazione di Pistoia invece di essere motivo di paure e pregiudizi nei confronti di Vicofaro si impegni a dare qualche sostegno concreto. Fin quando ci sarà qualcuno che mi chiederà un aiuto, lo farò".

E a difesa di Vicofaro interviene anche il Movimento Cristiano dei Lavoratori, che ricorda un’esperienza di accoglienza simile a quella di don Biancalani, nella Canonica di Santa Margherita nel Comune di Pescia. Una ventina i migranti ospitati e molti problemi simili. "Se Prefettura e Curia – scrive l’Mcl nella nota – riterranno i due progetti umanitari di Vicofaro e Santa Margherita meritevoli di ulteriori sviluppi, siamo convinti nelle loro potenzialità per trovare le strutture al fine di dare una adeguata accoglienza".

red.pt