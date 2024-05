L’appello di Brienza: "Ora conto sui pistoiesi"

Le prime due gare della serie playoff tra Brescia e Pistoia hanno dimostrato, se mai ce ne fosse stato bisogno, che la Leonessa è decisamente una squadra più forte, forse troppo forte per l’Estra. La squadra di Alessandro Magro anche in gara-2 ha mostrato i muscoli ed i biancorossi sono andati in crisi. "Brescia sta dimostrando tutta la sua grande qualità – dice Nicola Brienza – ed in queste due partite ha messo in campo una grande aggressività. Noi siamo più bassi, brutti e magri e se vogliamo vincere dobbiamo fare qualcosa di speciale. Come farlo? Faccio una chiamata alle armi a tutto il popolo biancorosso per gara 3. Si gioca alle 20, i cancelli aprono alle 18.30 e vorrei vedere già a quell’ora 4mila persone pronte a spingere la squadra".

A Pistoia questa volta non è riuscita la rimonta anche se nell’ultimo quarto ha avuto la possibilità di rientrare ma l’ha sprecata malamente commettendo un paio di errori che hanno chiuso definitivamente il discorso. "Nell’ultimo quarto siamo partiti bene – afferma Brienza – siamo andati sotto di 10 con la possibilità di accorciare ma c’è stato il canestro sbagliato da Wheatle, due stop in contropiede che ci sono costati due canestri e invece di arrivare a meno 5 siamo tornati a meno 10 ed a quel punto è facile che arrivi l’imbarcata". L’Estra ha una chance per mantenere viva la serie con gara 3 di venerdì e lì i biancorossi dovranno veramente fare qualcosa di speciale per provare ad allungare questo primo turno. Non sarà facile ovviamente perché abbiamo visto quanto Brescia sia forte e difficile da fermare. "Consapevoli del fatto che Brescia è fortissima e che noi non diventeremo più alti e atletici insieme al supporto dei nostri tifosi proveremo a compiere un’altra impresa sportiva. Sia chiaro come ho detto c’è soprattutto merito di Brescia in queste due prime partite, noi stiamo scavando il pozzo da tanti mesi e prima o poi finisci per non trovare più niente. L’arbitraggio? Se vuoi giocare ad un livello alto devi andare oltre le chiamate arbitrali e la forza degli avversari ed essere bravo a cogliere tutto ciò che la partita di porta. Sia in gara-1 che in gara-2 abbiamo avuto le occasioni per poter tornare in partita o addirittura passare in vantaggio ma non le abbiamo sapute cogliere. Ecco quando giochi contro squadre come Brescia deve essere pronto a prenderle al volo perché una seconda possibilità non ti capita".

Maurizio Innocenti