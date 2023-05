L’appello a portare il cid in carrozzeria "Aiuto nei rapporti tra cliente e compagnia"

Rivolgersi al proprio carrozziere di fiducia per supportare l’attività di coloro che sono indipendenti, non legati a nessun marchio o catena. E’ questa l’iniziativa, dal titolo "Porta il Cid in Carrozzeria" che è stata lanciata da Cna Toscana Centro, Confartigianato Prato e Pistoia per fornire una corretta e trasparente informazione verso i cittadini automobilisti e invitarli ad esercitare un loro diritto sancito dalla legge. Del resto, siamo in un’area dove circolano quasi 400mila veicoli: in caso di incidente, il carrozziere può divenire anche colui che regola i rapporti fra il cliente e la compagnia assicurativa. "’Porta il Cid in Carrozzeria’ – spiega Marco Gianassi presidente dei carrozzieri Cna Toscana Centro – è una campagna finalizzata a ribadire i concetti della legge 1242017 sulla concorrenza del mercato e che ribadisce un concetto troppe volte trascurato: il diritto dell’automobilista di rivolgersi, in caso di sinistro, dal proprio carrozziere di fiducia". Una iniziativa importante, soprattutto per non trovarsi spiazzati quando si ha a che fare con una situazione emergenziale. "Il nostro – dice Leonardo Marchiseppe, presidente Confartigianato carrozzieri Prato – vuole essere un messaggio di trasparenza e informazione per agevolare l’automobilista a orientarsi in un momento complesso qual è la gestione di un sinistro stradale, che ricordiamo sono oltre 1.600 l’anno sui territori di Pistoia e Prato". "Il consiglio – conclude Maurizio Ciottoli, presidente Federazione Autoriparazione Confartigianato Pistoia – è quello di rivolgersi al proprio carrozziere di fiducia e di portare direttamente a lui il modulo di costatazione amichevole. Solo così l’automobilista avrà la certezza di una riparazione a regola d’arte".

S.M.