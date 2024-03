Lapenna si presenta: "Ripartiamo dalle acque. Il benessere va ricreato"

Oltre 300 persone alla Grotta Maona hanno festeggiato l’annuncio urbi et orbi della candidatura a sindaco di Alberto Lapenna per le amministrative 2024. Lapenna e il suo gruppo ’Montecatini al centro’, lista civica di ispirazione di centrodestra, si sono presentati alla comunità. E, per primi in città, hanno rivelato la compisizione della lista. Sono: Giovanni Spadoni (capolista), Maurizio Bendinelli, Stefano Bittini, Fiorella Corrias, Caterina Dami, Sara Ghilardi, Guido Iozzelli, Loris Nencini, Francesco Pacini, Omar Piattelli, Umberto Ponzio, Maria Pia Riviera, Stefania Scalabrino, Antonia Stefanellli, Benedetta Tommei, Lorenzo Vannelli.

Lapenna aveva anticipato in una intervista al nostro giornale nello scorso ottobre le proprie intenzioni di candidarsi alla poltrona di primo cittadino. Ma aveva chiarito: "Con Baroncini un accordo si potrebbe trovare, dovrebbe però sganciarsi da chi finora ha fatto scelte nocive per turismo e termalismo". Poi sono passate le settimane e i mesi, ci sono stati altri eventi pubblici nella sede del gruppo Montecatini al Centro. Ed è a questo punto evidente che un accordo politico e amministrativo non è stato trovato. Così, Lapenna ieri nel suo discorso ha ribadito: "Ho stima di Baroncini ma gli rimproveriamo di essersi circondato di persone che hanno portato a compiere scelte sbagliate nel turismo e nel termalismo, due ambiti importantissimi per la nostra città del presente e del futuro".

L’elettorato dell’ex sindaco ha spinto per cambiamenti programmatici nell’azione della giunta uscente. Si sarebbero aspettati azioni più concrete in termini di terme, turismo e lotta al degrado da parte dell’amministrazione in carica. Un malessere che l’ex sindaco non ha mai espresso con attacchi personali, ma che senza dubbio ha avuto un peso in questa decisione di correre in solitaria, diventando così il quinto candidato per le prossime elezioni cittadine.

Lapenna ha parlato per un’ora filata, rammentando che il suo amore per la politica parte da lontano.

"Montecatini è meravigliosa – ha detto Lapenna – e deve rinascere. Dobbiamo ripartire dalle acque. Ho l’esperienza giusta per lavorare sui bilanci e per riorganizzare l’amministrazione. Il mio amore per Montecatini e per la politica è viscerale. Non sono contro nessuno, voglio lavorare sulle proposte serie. Le Leopoldine vanno concluse, è un buco nel cuore della città. Prima di pensare a rifare la Torretta, dobbiamo sistemare quella voragine, questo è un punto importante".

Poi ha parlato della necessità di far rinascere le frazioni: zona sud, Nievole, Montecatini Alto. "I Bagnaioli – ha chiarito – hanno lasciato Montecatini e sono andati ad abitare altrove. Dobbiamo ricreare le condizioni per il benessere, un aspetto determinante per la nostra città. Da questo dobbiamo ripartire".

Giovanna La Porta