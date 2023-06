"L’Antidoto" Rassegna musicale nel parco

Come ogni anno, con l’arrivo dell’estate, torna "L’Antidoto", la rassegna musicale a cura di Daniele Giorgi che si svolge come sempre nel bellissimo parco della Villa Stonorov, sede della Fondazione Jorio Vivarelli, con il sostegno della Fondazione Caript e nell’ambito di Spazi aperti 2023, il cartellone estivo dei Teatri di Pistoia. "L’Antidoto – spiega Giorgi – è nato dal mio incontro con il professor Giulio Masotti, presidente dell’Assemblea dei Soci della Fondazione, e con Ugo Poli, presidente del Consiglio di amministrazione. Come spesso accade, l’incontro con persone eccezionali genera frutti duraturi, e così, grazie alla loro passione e determinazione e con il recente fondamentale sostegno dei Teatri di Pistoia, questa piccola, ma orgogliosa rassegna estiva è arrivata alla sua tredicesima edizione. I concerti sono occasioni informali e rilassate in cui al repertorio della musica d’arte si affiancano musiche di matrice più popolare. Il tutto nell’atmosfera davvero magica del parco della villa dove il grande artista pistoiese visse e dove si possono ammirare molte sue straordinarie opere".

Due gli appuntamenti: il primo è il 22 giugno prossimo alle 21.15. Il titolo, "Le vie del canto", è affascinante e allusivo: ha come filo conduttore la voce come memoria e invenzione. Il concerto, promosso con la Scuola di Musica Mabellini, è un lungo percorso dall’anno Mille a oggi, pieno di incontri, scontri, attrazioni fatali, echi e consonanze, tra jazz e musica d’arte, che lascia spazio all’improvvisazione libera guidata dallo spirito primitivo che unisce le due culture. Elena Bartolozzi e Stefania Scarinzi sono le ideatrici di questo progetto. I protagonisti sono alcuni docenti dei dipartimenti di musica classica e moderna, assieme a tre allievi che hanno già al loro attivo esperienze concertistiche significative: le voci di Elena Bartolozzi, Stefania Scarinzi, Giulia Bravi, Silvia Benesperi, insieme ai pianisti Samuele Drovandi e Pierluigi Barili e al contrabbasso di Alessandro Antonini. Tra i brani in programma, musiche di Monteverdi, Händel, Britten, Crumb, Bernstein, Ellington, Gershwin, Parker.

Venerdì 21 luglio è di scena il Quartetto Klimt, uno dei gruppi da camera italiani più longevi e interessanti, formatosi nel 1995 in seno alla Scuola di Musica di Fiesole dove oggi i quattro musicisti dell’ensemble (Duccio Ceccanti al violino, Edoardo Rosadini alla viola, Jacopo Di Tonno al violoncello, Matteo Fossi al pianoforte) insegnano strumento, quartetto e musica da camera. Dopo 28 anni di intensa attività in Italia e all’estero, il Klimt arriva a Pistoia proponendo la versione per quartetto della Terza Sinfonia "Eroica" di Beethoven insieme alla prima composizione di Felix Mendelssohn mai pubblicata, il Quartetto per pianoforte e archi in do minore op.1, pezzo d’esordio di un tredicenne di straordinario talento, alla ricerca di una cifra stilistica personale ispirata dalla studio e dalla matrice di Haydn e Mozart. Info Biglietteria del Teatro Manzoni 0573 991609 – 27112

Chiara Caselli